Белорусы – фашистам Лукашенко: Перестаньте убивать! 15.11.2020, 16:47

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Видеофакт.

Защитники «площади Перемен» охраняли мемориал убитого лукашистами Романа Бондаренко.

Когда каратели окружили мемориал, люди начали кричать: «Перестаньте убивать!»

За событиями воскресного Марша вы можете следить в онлайне сайта Charter97.org.

Фашисты топтали бело-красно белые флаги, уничтожали цветы, свечи, срывали плакаты и портреты Героя.

Напомним, что вечером 11 ноября Романа жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД. Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался.

Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.

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