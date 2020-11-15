Белорусы – фашистам Лукашенко: Перестаньте убивать!
- 15.11.2020, 16:47
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Видеофакт.
Защитники «площади Перемен» охраняли мемориал убитого лукашистами Романа Бондаренко.
Когда каратели окружили мемориал, люди начали кричать: «Перестаньте убивать!»
За событиями воскресного Марша вы можете следить в онлайне сайта Charter97.org.
Фашисты топтали бело-красно белые флаги, уничтожали цветы, свечи, срывали плакаты и портреты Героя.
Напомним, что вечером 11 ноября Романа жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД. Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался.
Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.