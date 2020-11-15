На Марше задержаны 13 журналистов 15.11.2020, 16:57

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Иллюстрационное фото: tut.by

Каратели задержали даже своего пропагандиста из БелТА.

15 ноября во время Марша смелых в Беларуси задержано 13 журналистов. После проверки документов силовики отпустили репортёра ТАСС Юрия Шамшура, остальные — белорусские корреспонденты и фотографы, — задержаны. Это Андрей Покумейко, БелТА (да, так тоже бывает), Шура Пилипович-Сушчиц, "Наша Нива", витебский фотограф Алесь Пилецкий (tut.by и "Народная воля"), фотограф фрилансер Евгений Отецкий, Андрей Ломов, @hrodnalife, Андрей Шавлюго (БелаПАН), Михаил Кунцевич, autogrodno.by, Александр Ивулин, Tribuna.cоm, фотограф Татьяна Гаврильчик, Юлию Коцкую из БелаПАН, передает euroradio.fm.

Охота на журналистов продолжается четвертый месяц. На данный момент отбывают наказание за якобы участие в несанкционированных акциях еще 13 журналистов. Все они были задержаны во время исполнения своих профессиональных обязанностей, имея журналистские удостоверения, редакционные задания и синие жилеты с надписью "Пресса". Одного из известных белорусских журналистов — Олега Груздиловича — забрали прямо из дому.

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