«Белорусы, сколько можно терпеть?» 14 15.11.2020, 17:01

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Пора остановить террор лукашистов.

"Беларусы, сколько можно терпеть? - пишут читатели телеграм-канала “Баста!”. - Неужели завтра все выйдут на работу, рабочие станут к станку, шахтеры спустятся в шахты, как будто ничего не происходит?

"Мы должны работать, у нас семьи" - так вот, скоро не будет у вас семей, по одному будут убивать или сажать в тюрьмы.

Силовики, где ваша совесть? Неужели вы не понимаете, что вы предатели и народ вам никогда не простит, что вы платили свои кредиты, когда убивали нашу молодежь".

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