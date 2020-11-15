В Минске задержали двух известных врачей 15.11.2020, 17:19

Иллюстрационное фото

Медики находятся в Московском РУВД.

Телеграм-канал «Белые халаты» сообщает о задержании двух известных врачей в Минске.

По сведениям администраторов канала, задержали заместителя директора по организации противораковой борьбы РНПЦ онкологии Александрова, кандидата медицинских наук Павла Моисеева. Сейчас он находится в Московском РУВД.

Также задержан заведующий операционным блоком РНПЦ ОМР Александрова, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, Андрей Полуянчик. Предположительно, он тоже в Московском РУВД.

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