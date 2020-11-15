Регионы Беларуси вышли почтить память Романа Бондаренко 15.11.2020, 17:48

Акции и Марши прошли в десятке городов.

В воскресенье, 15 ноября, марши и акции памяти по всем убитым во время протестов проходят не только в Минске. Люди из регионов Беларуси выходят на улицы своих городов, чтобы сказать “нет” насилию. Несмотря на жёсткие разгоны и задержания, белорусы продолжают бороться за проведение новых честных выборов, передает euroradio.fm.

Молодечно

Солигорск

Гродно

Несвиж

Могилёв

Брест

Мозырь

Гомель

Витебск

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