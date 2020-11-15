Ученые обнародовали новый неожиданный факт про коронавирус 2 15.11.2020, 17:54

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Его подтверждает отчет Всемирной организации здравоохранения.

Недавно медики назвали самый тревожный симптом коронавируса. Теперь же ученые пришли к выводу, что Covid-19 может вызывать скелетно-мышечную боль с совершенно другими механизмами, чем при миалгии.

Как пишет apostrophe.ua, Ричард Уоткинс, доктор медицины, врач-инфекционист и профессор внутренней медицины в Медицинском университете Северо-Восточного Огайо, отметил, что вирусные инфекции (в том числе коронавирусная) вызывают мышечную боль как побочный продукт активации иммунного ответа.

Отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в котором было проанализировано 55 924 лабораторно подтвержденных случая COVID-19 в Китае, показал, что 14,8% пациентов сообщили о миалгии или артралгии (боли в суставах).

Симптомы могут включать мышечные спазмы и боли в суставах. Боль в спине при COVID-19 обычно может указывать на пневмонию. При этом миалгия у пациентов с COVID-19 может длиться дольше, чем при других вирусных инфекциях и может не реагировать на обычные обезболивающие.

Помимо классических механизмов миалгии, известных при вирусных инфекциях, COVID-19 может вызывать скелетно-мышечную боль с совершенно другими механизмами.

"Вирус может распространяться через кровоток или эндотелий сосудов и вызывать инфекцию во всех тканях, содержащих ACE2, таких как сердце и мозг. Таким образом, костно-мышечная система также может подвергнуться инфекции. Это результат того, что клетки иммунной системы выделяют интерлейкины, которые представляют собой белки, которые помогают бороться с вторжением патогенов", - пояснил Ричард Уоткинс.

Проблемы с суставами и мышцами являются распространенными и включают боли в плечах, шее, спине и коленях.

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