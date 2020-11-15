В Гомеле на Марш вышли более ста человек 3 15.11.2020, 18:18

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Фото: «Радыё Свабода»

Людям удалось сформировать несколько колонн в центре города.

Сегодня в Гомеле состоялась мирная акция памяти Героя Беларуси Романа Бондаренко. Людям удалось сформировать несколько колонн в центре города, пишет сайт gomel.today.

Сегодня в центре города тоже много карателей, но провести заметную акцию демонстранты смогли.

Более ста человек ходили от кордона до кордона по улице Советской, а затем промаршировали по проспекту Победы. Еще одна группа протестующих провела акцию памяти возле костела. Известно о нескольких задержанных возле цирка. Фашисты действовали жестко.

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