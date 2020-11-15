Белорусы выходят на вечерние акции протеста (Онлайн) 3 15.11.2020, 18:34

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Протест продолжается.

Сегодня — 99-й день белорусской революции. В десятках населенных пунктах Беларуси люди вышли на традиционный воскресный Марш. Люди почтили память Героя Беларуси Романа Бондаренко, которого лукашисты избили до смерти.

После завершения Марша белорусы начали выходить на вечерние акции протеста и солидарности.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию акций протеста.

19:52 Акция солидарности возле парламента Норвегии в Осло. Белорусская диаспора вспоминает своего соотечественника-героя.

19:45 В Ивацевичах также появился мемориал Роману Бондаренко. Люди принесли к нему цветы и свечи.

19:39 Посмотрите, как прорывались к площади Перемен участники Марша.

19:30 Сеница вышла на вечернюю акцию протеста.

19:21 Белорусы вышли к посольству в Киеве.

19:20 В Печах люди собрались на вечернюю акцию солидарности.

19:17 Белорусы протестовали возле консульства в Белостоке.

19:14 Вечерняя акция в Смиловичах. Белорусы не сдаются!

19:11 В Лепеле также появился небольшой мемориал Роману Бондаренко.

19:08 Возле посольства Беларуси в Москве выстроилась цепь солидарности.

19:07 Сегодня в ответ на применение спецсредств и жесткие избиения во время Марша, минчане дали отпор лукашистам.

18:54 Память Романа Бондаренко сегодня почтили и в Горках. Люди возложили цветы к мемориалу «Скорбящая мать».

18:52 Белорусы турецкой Анталии вышли на акцию солидарности с соотечественниками.

18:51 Посмотрите, что вытворяли лукашенковские преступники в одном из магазинов в районе площади Перемен.

18:45 На площади Перемен в Минске также стоят люди.

18:33 Посмотрите, сколько людей сегодня вышло на Марш в Минске.

18:31 В Солигорске также несут цветы и свечи к импровизированному народному мемориалу.

18:30 Лида вышла на акцию памяти и солидарности.

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