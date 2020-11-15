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В Молдове беспрецедентно высокая явка на зарубежных участках, где поддерживают Санду

  • 15.11.2020, 19:12
  • 3,071
В Молдове беспрецедентно высокая явка на зарубежных участках, где поддерживают Санду
Майя Санду
Фото: EPA

Большие очереди на зарубежных участках в Европе образовались еще до их открытия.

Во втором туре выборов президента Молдовы диаспора демонстрирует беспрецедентно высокую активность.

Об этом сообщает "Европейская правда" .

По данным Центризбиркома Молдовы, по состоянию на 15:00 на избирательных участках за рубежом проголосовали уже 150 470 граждан Молдовы. Тогда как в целом явка диаспоры за рубежом в первом туре выборов составила 149 840.

Большие очереди на зарубежных участках в Европе образовались еще до их открытия.

При этом, в отличие от первого тура, высокая активность и очереди наблюдаются и на участках в России.

Активность иностранных избирателей в странах ЕС играет на руку оппозиционной кандидатке Майи Санду. На участках в Европе она всегда имела поддержку подавляющего большинства.

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