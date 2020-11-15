В Молдове беспрецедентно высокая явка на зарубежных участках, где поддерживают Санду
- 15.11.2020, 19:12
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Большие очереди на зарубежных участках в Европе образовались еще до их открытия.
Во втором туре выборов президента Молдовы диаспора демонстрирует беспрецедентно высокую активность.
Об этом сообщает "Европейская правда" .
По данным Центризбиркома Молдовы, по состоянию на 15:00 на избирательных участках за рубежом проголосовали уже 150 470 граждан Молдовы. Тогда как в целом явка диаспоры за рубежом в первом туре выборов составила 149 840.
Большие очереди на зарубежных участках в Европе образовались еще до их открытия.
При этом, в отличие от первого тура, высокая активность и очереди наблюдаются и на участках в России.
Активность иностранных избирателей в странах ЕС играет на руку оппозиционной кандидатке Майи Санду. На участках в Европе она всегда имела поддержку подавляющего большинства.