Разработчик вакцины от COVID-19 спрогнозировал, когда мир станет «прежним» 15.11.2020, 19:31

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Вакцина от коронавируса, по мнению ее разработчиков, должна снизить передаваемость вируса.

Мир оправится и вернется к привычной жизни после смертельной пандемии COVID-19, которая унесла жизни 1,3 миллиона людей, к концу 2021 года. Такой прогноз дал разработчик вакцины BioNTech Угур Сахин, передает «Униан» со ссылкой на BBC.

Он ожидает, что дальнейшие результаты исследований докажут, что вакцина помогает снизить передаваемость вируса.

"Уверен, что передача вируса от человека к человеку будет снижена благодаря такой эффективной вакцине. Возможно, снижение будет не на 90%, а на 50%, но это также может привести к резкому сокращению темпов распространения", - сказал Сахин.

Вакцина от коронавируса: последние достижения разработчиков

Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией добились в третьей фазе испытаний вакцины наилучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.

В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.

Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.

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