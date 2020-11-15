Очевидцы рассказали о наезде авто карателей на пешехода 7 15.11.2020, 19:35

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Парень был без сознания, а его закинули в бус.

«Показалось, что они специально этого парня сбили», — говорят очевидцы наезда буса силовиков на парня, который был на проезжей части проспекта Пушкина. Чтобы люди не подходили близко, силовики применили против них газ и стреляли.

ДТП произошло около 12.27 в Минске на проспекте Пушкина, возле дома 49. Очевидцы рассказали tut.by, что сперва на проезжей части была потасовка: силовики хотели кого-то затащить в стоящий бус, а человек сопротивлялся.

— А тут парень выбежал на проезжую часть, на ту сторону, что ближе к ЗАГС. Он что-то бросил в сторону микроавтобуса, в который тащили людей. В этот момент по встречке со стороны «Пушкинской» ехал еще один синий бус, пешеход его даже не заметил. Машина правой стороной сбила его. Мне даже показалось, что водитель сделал это намеренно, — рассказал один из очевидцев.

От удара в автомобиле рассыпалась фара, пешеход упал так, что с его ног слетели кроссовки. Люди начали кричать, подходить к автобусу. Силовики выскочили из машины, у нескольких из них были ружья, они направляли их на толпу и стреляли. Некоторые распылили на людей «какую-то пену, от которой жжет глаза».

— Вроде бы сбитый парень был без сознания. Силовики закинули его в бус и уехали. А люди забрали кроссовки пострадавшего, гильзы, разбитую фару. Надеемся, что с парнем все в порядке, сохраним его обувь и вернем ему.

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