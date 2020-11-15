закрыть
15 ноября 2020, воскресенье, 22:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Александра Герасименя: Давайте бороться до конца, до самой победы

5
  • 15.11.2020, 20:43
  • 3,902
Александра Герасименя: Давайте бороться до конца, до самой победы

Известная белорусская пловчиха обратилась к белорусам.

Известная белорусская пловчиха Александра Герасименя обратилась к белорусам, передает «Трибуна».

«Дорогие друзья, в это сложное время для белорусов, когда наших близких сажают в тюрьмы, когда наших знакомых увольняют с работ и выгоняют из команды, когда насилие и жестокость – это норма, а честь и достоинство ничего не значит, очень важно не опускать руки и не сдаваться.

Мои друзья сейчас тоже в тюрьме. И Оля Хижинкова, и Ваня Ганин, и Андрей Кравченко, но я уверена: их не сломить и нас тоже не сломить. Давайте бороться до конца, чтобы смерти ребят: и Романа, и Александра, и других были не напрасны. До самой победы», – сказала Герасименя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Друзья мои, вы победите. Вы уже победили
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили Андрей Макаревич
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы Ганна Севярынец
На что рассчитано заявление Тихановской?
На что рассчитано заявление Тихановской? Яська з-пад Шклова
Протест – не резина, не сдуется
Протест – не резина, не сдуется Ирина Халип