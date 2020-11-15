Ученые назвали продукты, помогающие быстрее выздороветь при COVID-19 15.11.2020, 20:56

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Прием этих продуктов приводит к облегчению симптомов.

Согласно новому исследованию, потребление двух продуктов помогает быстрее выздороветь при заболевании, вызванном коронавирусом, – речь идет о таких продуктах как черный тмин и натуральный мед, пишет сайт healthinfo.ua.

«Употребление сочетания меда и черного может использоваться отдельно или в сочетании с другими методами лечения COVID-19», - данное мнение научных специалистов опубликовано порталом medRxiv.

В испытаниях ученых принимали участие пациенты, болевшие коронавирусной инфекцией средней и тяжелой формы. «Ковидники» были поделены случайным методом: одна группа испытуемых ежедневно съедала два продукта – мед и черный тмин (расчет был следующим: 1 г меда и 80 мг тмина на килограмм массы тела). Участники другой группы получали плацебо.

«Прием этих двух продуктов привел к облегчению симптомов на три и семь дней при умеренной и тяжелой форме соответственно. В среднем это помогло вывести вирус из организма на четыре дня раньше», констатировали авторы проекта.

Также исследователи уточнили, что применение названных продуктов не вызывало у пациентов с коронавирусом побочных эффектов.

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