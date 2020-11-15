Пресс-секретарь БПЦ осудил разгром лукашистами мемориала Роману Бондаренко 31 15.11.2020, 21:02

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фото: svaboda.org

Сергей Лепин в недоумении от сатанинского поведения карателей.

Пресс-секретарь Белорусской православной церкви осудил разгром лукашистами мемориала Роману Бондаренко.

«Не пойму, зачем это глумление над портретами убиенного, над цветами в его память, зачем это сатанинское попрание лампад и иконок, борьба с импровизированным мемориалом во дворе его дома, вдоль дорог...? В чем смысл? Не согласовано, да? А вот такое поведение и отношение — оно согласовано? С кем?» - написал в Facebook Сергей Лепин.

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