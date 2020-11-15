Мы имеем право защищаться 13 Оксана Ткачук

15.11.2020, 22:49

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иллюстрационное Фото: nn.by

Сила – она и в правде, и в силе.

Я не особенно добрый и мягкий человек. Я не всегда поддерживающий психолог. Я не тот друг, который, выбирая между отношениями и искренностью, выберет отношения. И это имеет для меня свои последствия. Отрицательные - в том, что круг моих близких ограничен. Положительные - в том, что в моей жизни мало лжи. И иллюзий. Последнее считаю особенно ценным.

Вот и сегодня: мы ехали в машине с марша, и я говорила о том, что наш противник пока сильнее - и организованностью, и техникой и оружием, и наличием командования. Некоторые стали мне возражать - мол, ты на чьей стороне? Я знаю, на чьей я стороне, но, на секундочку, давайте смотреть правде в глаза: последние три марша мы проигрываем. В повседневной жизни, кроме маршев, перевес сил тоже не на нашей стороне. Мы пока не сдаёмся, но это изматывает и деморализует. И то, что нас становится меньше, я объясняю одной главной причиной - наши силы иссякают. А вместе с ними и вера в победу.

И вот как раз этого нельзя допустить. И тогда я размышляю - что мы можем сделать. Что же мы, блять, можем еще сделать, если наша высокопорядочная манера ведения борьбы не приводит к результату? Я сейчас буду разные вещи предлагать, и заранее знаю, что в меня полетят камни, но вы не спешите. Дайте мне сказать.

С кем мы сейчас имеем дело? С психически больным диктатором и с его цепными псами (которые психически здоровы, но личностно больны). Более или менее здоровые личности уже оттуда ушли. И вот представьте, что вы пришли скажем, на зону, или в психиатрическое отделение, и пытаетесь там честно договориться с людьми. Ваши шансы на успех? Конечно, большинство из вас не росли и не жили в окружении психопатов и больных. И вам сложно это представить. Но поверьте на слово - договориться с ними честным и разумным образом невозможно.

И что тогда делать? Помните фильм "Брат"? Он, кстати, мне своей идеей романтизировать психически порушенного главного героя очень не нравится. Но не о том речь. Там одна фраза повторяется рефреном:

- В чём сила, брат?

- Сила в правде.

Вот и мы сейчас живём этой идеей. Это, конечно, да. Но ещё сила - В СИЛЕ. Иначе бы бедные и кроткие жертвы не погибали бы от рук насильников. Судьи бы выносили справедливые приговоры. Добро бы побеждало зло. А все белорусы тотально бы прониклись идеей революции.

Дальше буду писать иносказательно, имеющий уши да услышит. Пока государство дейстовало в правовом поле, мы тоже не имели права выходить за рамки закона. Сейчас власть преступна и больна. И именно поэтому МЫ ИМЕЕМ ПРАВО ЗАЩИЩАТЬСЯ! Как имеем право защищаться от насильника и преступника, напавшего на нас, нашу семью, наш народ. Мы имеем право отбивать своих, выводить из строя их технику, вести партизанскую войну, обнародовать имена убийц. Применять силу. Мы имеем право применять силу, защищаясь.

Если мы и дальше будем

- убегать

- платить штрафы

- снимать избиения не телефоны

- переставать выходить на протесты

то

...нас и дальше будут калечить и убивать

...нас и дальше будут судить потешными судами

...нас и дальше не будут брать в расчёт

...и наше такое правое дело потерпит поражение.

Поверьте мне, человеку много повидавшему на своем веку, и психологу с немалым опытом. Сила - она и в правде, и в силе.

Оксана Ткачук, Facebook

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