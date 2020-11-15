Санду лидирует на выборах президента Молдовы по данным экзит-поллов 4 15.11.2020, 22:19

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Майя Санду

Фото: EPA

Майя Санду получает 55%.

Экс-премьер Молдовы, глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду побеждает на выборах президента республики, набрав во втором туре 55% голосов, свидетельствуют данные exit-poll, проведенного исследовательской компанией Intellect Group и общественной ассоциацией SPERO.

В воскресенье в Молдове прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдовы выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон.

"Exit-poll показывает, что во втором туре Майя Санду получает 55%, Игорь Додон - 45%", - сообщил на брифинге глава компании Intellect Group Ян Лисневский.

Согласно законодательству Молдовы, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей.

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