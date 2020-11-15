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Лукашисты задержали трех онкологов, кандидатов наук из РНПЦ Александрова

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  • 15.11.2020, 22:29
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Лукашисты задержали трех онкологов, кандидатов наук из РНПЦ Александрова
иллюстрационное Фото: tut.by

Среди задержанных «Врач года Беларуси».

Во время прохождения акции протеста в Минске лукашисты задержали известного издателя и двух врачей-онкологов. Через несколько часов 76-летнего издателя отпустили.

Сегодня силовики задержали заместителя директора по организации противораковой борьбы РНПЦ онкологии Александрова, к. м. н. Павла Моисеева, а также его коллегу, заведующего оперблоком этого же учреждения, к. м. н. Андрея Полуянчика. Медики, предположительно, находятся в Московском РУВД столицы.

Позже «Белые халаты» также сообщили о задержании заведующего отделением опухолей головы и шеи РНПЦ онкологии им. Александрова, Евгения Кузьмина, кандидата наук, врача высшей квалификационной категории, обладателя звания «Врач года Республики Беларусь» 2014 года.

С 76-летним Борисом Пастернаком, генеральным директором российского издательства «Время», связь прервалась около 14.00. До этого он написал на своей странице в фейсбуке: «15 ноября. 11.07. Я выхожу. Мне в этот раз очень удобно, недалеко от дома».

После 17.00 дочь издателя, Евгения, сообщила, что отца отпустили. Он находился во Фрунзенском РУВД Минска.

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