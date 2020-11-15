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По всей Беларуси появились народные мемориалы Роману Бондаренко

  • 15.11.2020, 22:58
  • 4,894
По всей Беларуси появились народные мемориалы Роману Бондаренко

Не забудем, не простим!

Сегодня лукашисты взяли в плен более тысячи белорусов. Ранили десятки протестующих. И уничтожили мемориал памяти Романа Бондаренко на площади Перемен.

Но мы помним последнее сообщение Романа. Я выхожу. И мы вышли. Вопреки давлению, запугиванию и непрекращающемуся насилию, пишет телеграм-канал Нехта.

Уже сейчас по всей стране появляются новые мемориалы в память о Роме. Люди выстраиваются в цепи солидарности, выходят на марши по районам, собираются в своих дворах.

Всё это показывает, что никакие потуги не спасут режим. Ему нас больше не запугать. И мы будем выходить дальше. До победы.

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