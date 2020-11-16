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Проевропейский кандидат Майя Санду выиграла президентские выборы в Молдове

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  • 16.11.2020, 8:07
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Проевропейский кандидат Майя Санду выиграла президентские выборы в Молдове
Майя Санду
Фото: EPA

За нее проголосовали 57 процентов избирателей.

Бывшая премьер-министр Молдовы и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду получила 57,09% голосов избирателей после подсчета 99% бюллетеней, сообщает «Новое время».

В то же время, действующий президент Игорь Додон набрал 42,91%

В данный момент осталось посчитать голоса только с избирательных участков в США и Канаде.

Ранее после подсчета 97,67% бюллетеней стало известно, что Майя Санду одержала победу и станет новым президентом Молдовы.

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