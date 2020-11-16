Проевропейский кандидат Майя Санду выиграла президентские выборы в Молдове

Проевропейский кандидат Майя Санду выиграла президентские выборы в Молдове4
- 16.11.2020, 8:07
- 5,799
За нее проголосовали 57 процентов избирателей.
Бывшая премьер-министр Молдовы и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду получила 57,09% голосов избирателей после подсчета 99% бюллетеней, сообщает «Новое время».
В то же время, действующий президент Игорь Додон набрал 42,91%
В данный момент осталось посчитать голоса только с избирательных участков в США и Канаде.
Ранее после подсчета 97,67% бюллетеней стало известно, что Майя Санду одержала победу и станет новым президентом Молдовы.