закрыть
16 ноября 2020, понедельник, 9:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Правозащитники: 15 ноября задержано не менее 1127 человек

3
  • 16.11.2020, 8:13
  • 3,991
Правозащитники: 15 ноября задержано не менее 1127 человек
Фото: ТАСС

23 доставлены в больницы.

По данным правозащитников на 02.30 16 ноября, в ходе воскресных акций памяти Романа Бондаренко (Марш смелых) задержано не менее 1.127 человек, пишет сайт naviny.by.

967 попали в автозаки и «бусики» в Минске, 66 — в Гродно, 18 — в Новополоцке, 15 — в Гомеле, 9 — в Бресте, по 8 — в Могилеве и Новогрудке, по 5 — в Витебске, Мозыре и Пинске, по 3 — в Молодечно и Полоцке, по 2 — в Ивье и Бобруйске, по 1 — в Светлогорске, Сморгони, Жлобине, Кобрине, Жодино, Березино, Вилейке, Орше, Осиповичах, Барановичах и Бешенковичах.

Как пишет, 94 человека отпущено, 23 доставлено в больницы (один — женщина — в военный госпиталь).

Среди задержанных — 24 журналиста, из них отпустили четырех (представителей ТАСС, «Россия сегодня», «Интерфакс-Запад» и БелТА).

Незадолго до полуночи стало известно, что журналистка телеканала «Белсат» Екатерина Андреева (Бахвалова), которая вела трансляцию с «площади Перемен» (двор на улице Червякова в Минске, где 11 ноября избили Бондаренко) из окна квартиры одного из расположенных рядом домов, признана подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Журналистке грозит до трех лет лишения свободы.

Сотрудники Следственного комитета приходили по месту прописки ее супруга Игоря Ильяша, который также работает в СМИ.

После зачистки рядом с «площадью Перемен» были задержаны журналистка портала tut.by Юлия Альгерчик и ее дочь. Впоследствии их отпустили, составив протоколы по двум статьям КоАП. Вечером задержали редактора сайта nashaniva.by Татьяну Курьян. Сначала ее держали в гараже на территории Центрального РУВД, а затем отправили в ИВС на Окрестина, сообщили ее коллеги.

Силовики продолжали патрулировать «площадь Перемен» и после полуночи. Они взяли под контроль ближайшие дома в расчете на то, что при проверке документов и прописки удастся найти спрятавшихся участников акции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Друзья мои, вы победите. Вы уже победили
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили Андрей Макаревич
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы Ганна Севярынец
На что рассчитано заявление Тихановской?
На что рассчитано заявление Тихановской? Яська з-пад Шклова
Протест – не резина, не сдуется
Протест – не резина, не сдуется Ирина Халип