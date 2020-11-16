Марш смелых оправдал свое название 1 16.11.2020, 8:36

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После продолжительной паузы вышли регионы.

Акции протеста прошли в Гродно, Барановичах, Витебске, Могилёве и Лиде, Молодечно, Бресте и многих других! Спасибо, так держать, пишет Telegram-канал «Мая краiна Беларусь».

В Минске общая численность участников достигала по меньшей мере десятков тысяч человек. Несмотря на все силы карателей, согнанных из регионов, люди собирались в крупные колонны, не отступали и отбивали своих везде, где это только было возможно.

Когда марш закончился и на площади Перемен осталось относительно небольшое количество протестующих, слабовики бросили на несколько сотен мирных людей вообще все свои силы и взяли мемориал в кольцо. Затем по беспределу задержали мирно стоящих людей и разрушили мемориал: разбили лампадки, сорвали и забрали флаги и плакаты, и бросились «зачищать» дворы от отступивших протестующих.

Не забудем, не простим! Не сдадимся!

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