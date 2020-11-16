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Потери убыточных предприятий Беларуси подскочили почти в семь раз

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  • 16.11.2020, 8:41
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Потери убыточных предприятий Беларуси подскочили почти в семь раз

Доля убыточных компаний среди флагманов выросла с 13% до 17,6%.

В 2020 году крупные и средние предприятия работают с огромным скрипом. Девальвация рубля приводит к убыткам на сотни миллионов и миллиарды, пишет сайт banki24.by.

Конечный результат работы предприятия — это чистая прибыль либо чистый убыток. Чистая прибыль (убыток) получаются при сложении всех прибылей (убытков) от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности и вычета налогов и сборов. Если результат плюсовой — это прибыль, если нет — убыток.

Каждый месяц в статорганы отчитываются крупные и средние предприятия. Статистика обрабатывается и выходит через 1,5 месяца после окончания отчетного периода. Поэтому на сегодня доступны данные за январь—сентябрь.

По итогам 9 месяцев чистая прибыль предприятий-флагманов обвалилась в 3,2 раза до 3,049 млрд BYN. Падение прибыли произошло на фоне девальвации рубля: так как «зайчик» обесценивался, то у предприятий образовались убытки по курсовым разницам.

Часть таких убытков по указу № 159 может быть отнесена на будущее — вплоть до конца 2022 года. Однако и после появления указа положение в целом удручающее.

Доля убыточных компаний среди флагманов выросла с 13% до 17,6%. Убытки убыточных предприятий увеличились в 6,7 раза — до 6,458 млрд BYN.

Лидером по убыткам являются организации Гродненской области, в которой убыточные компании понесли потери в 3,001 млрд BYN (рост в 48 раз к 2019 году).

Такое тяжелое положение на Гродненщине связано с сектором строительства. В этой сфере после прибыли в 2019-м на 546,5 млн BYN в 2020-м возникли убытки 2,125 млрд BYN. Место концентрации убытков — Островецкий район. Нетрудно понять, с работой каких организаций связаны такие большие потери.

В Минске потери убыточных организаций выросли в 3,9 раза до 1,638 млрд BYN, в Брестской области — в 2,7 раза до 257,3 млн BYN, в Витебской — в 2,4 раза до 190,9 млн BYN, в Гомельской — в 5 раз до 400,9 млн BYN, в Минской — в 3 раза до 442,4 млн BYN, в Могилевской — в 7 раз до 527,1 млн BYN.

В промышленности доля убыточных предприятий выросла с 17,8% до 20,9%. Чистые убытки в этой сфере подскочили в 5 раз до 1,997 млрд BYN.

Среди отраслей промышленности Беларуси основные убытки сконцентрировали производители неметаллических минеральных продуктов (478,7 млн BYN), деревообработки и целлюлозники (335,6 млн BYN), машиностроители (315,6 млн BYN), производители транспортных средств и оборудования (215,7 млн BYN).

Убытки в сельском хозяйстве выросли в 2,2 раза до 197,3 млн BYN, в розничной торговле — в 2 раза до 182,8 млн BYN, на транспорте — в 13 раз до 575,5 млн BYN, по гостиницам и ресторанам — в 14 раз до 421,9 млн BYN.

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