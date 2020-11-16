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Во дворах на площади Перемен ввели паспортный контроль

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  • 16.11.2020, 8:59
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Во дворах на площади Перемен ввели паспортный контроль

Людей просят предъявлять паспорта и показывать место прописки.

«Почему нет огласки, что на „Площади перемен“ введен паспортный режим?», — пишет местный житель Вадим из дома на Сморговском тракте, 3. сайту tut.by.

Сегодня разогнали участников марша, но силовики остались во дворе до позднего вечера. Мужчина рассказывает, вечером его жена пошла в магазин, но силовики не давали ей пройти, пока женщина не предъявит паспорт, на обратном пути — то же самое.

Вадим рассказал, как его жена вечером пошла с ребенком в магазин, но по пути наткнулась во дворе на паспортный контроль от силовиков. По словам мужчины, силовики дежурят на выходах из двух подъездов домов на улице Червякова, 62 и Сморговский тракт, 1. Людей просят предъявлять паспорта и показывать место прописки.

— Хотели пройти в сторону «Гиппо» возле магазина «Вино», сначала не пустили, проверили паспорт и сказали идти через частный сектор, она стала возмущаться все-таки на улице темно, она с ребенком, тогда один другому сказал: «Вася, да пропусти», пропустили. Обратно пошла через площадь. Тоже сначала паспорт, потом конвой до подъезда. И за ней двое «тихарей» в магазин сходили и обратно, — рассказывает местный житель.

Мужчина поясняет, обратно его жену не хотели пускать — так как в паспорте указана другая прописка, но женщина предъявила паспорт своего трехлетнего ребенка, с которым пошла в магазин — где указано, что он прописан на Сморговском, 3.

С такими же историями и вопросами о том, как долго будет работать паспортный контроль и по каким причинам обратились и другие жители домов в этом районе.

— Мы не можем выйти из дома, потому что у подъездов стоит милиция и проверяет паспорта у всех, кто выходит. Кто не предъявляет паспорт, тех под руки заводят в микроавтобусы. Люди боятся выйти, — сообщила еще одна читательница Татьяна.

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