Еще один работник «Нафтана» присоединился к забастовке и призвал к отставке Лукашенко

Еще один работник «Нафтана» присоединился к забастовке и призвал к отставке Лукашенко1
- 16.11.2020, 9:10
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Он считает, что дальше работать просто невозможно.
Еще один работник ОАО "Нафтан" поддержал народные требования и присоединился к стачке, сообщает Telegram-канал "Баста!"
"В свете последних событий, я не считаю больше возможным продолжать трудовую деятельность, и присоединяюсь к стачке. Пользуясь случаем, хочу передать привет работникам, ждущим к Новому году конфет, полотенце и термос", — заявил он.
Напомним, народные требования — отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных, новые выборы.