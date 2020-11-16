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Мы видим тут весь народ

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  • Илья Шаблинский
  • 16.11.2020, 9:31
  • 6,827
Мы видим тут весь народ
Илья Шаблинский

Беларусь скоро выпадет из перечня диктаторских стран.

В Беларуси очередное убийство, совершенное силовиками, защищающими диктатора. Всем уже доступно видео – довольно жуткое – на котором люди в масках хватают Романа Бондаренко, молодого парня, и тащат его к машине. Потом швыряют на асфальт. Все это происходит даже не на акции протеста, в обычном минском дворе.

Всего-то пара строчек биографии. Художник, окончил академию искусств, при этом служил в спецназе белорусской армии.

Кто-то хотел средний образ протестующего? Не получится. Мы видим тут весь народ.

Я, как и другие, не знаю, будет ли у протестного движения в Беларуси какой-то новый этап, будет ли достигнут некий предел, за которым реальностью станут акты мести. Но такой предел, скорее всего, есть. И поклонники диктатора должны сознавать, что время работает против него.

Минск – современный европейский город, на его улицах современные автомобили, и люди с новейшими средствами связи. И дико сознавать, что власть в этом симпатичном городе отличается средневековой свирепостью и подлостью, и более всего похожа на ту власть, которая действовала в Германии в 30 годы прошлого века. И похвалы, которые нынешний белорусский диктатор расточал в свое время в отношении диктора германского были совсем не случайны.

Насилие – главный, да, по сути дела и единственный аргумент этой власти в отношениях с протестующими и недовольными. Это методика, выбранная самим Лукашенко в силу его характера и замашек. Только сила и никаких сантиментов! Но все диктатуры ХХ века, опиравшиеся исключительно или преимущественно на насилие, закончили плохо. Он полагает, что в ХХI веке будет иначе?

Весьма примечательна в этой связи позиция нашего государства. Именно в день убийства Романа Бондаренко российский министр иностранных дел посоветовал протестующим переходить к конструктивному диалогу. Замечательный совет. Что он имел в виду? И не перепутал ли он адресата? Он, конечно, не заметил того, что координационный совет оппозиции предлагал такой диалог в течении довольно долгого времени? Пока Лукашенко не пересажал всех членов совета – ну, почти всех.

Еще наш министр говорил о некоей конституционной реформе. Но такая «реформа» — как очевидно всем – всего лишь уловка, которая должна помочь диктатору переждать бурю и сидеть дальше, несмотря на то, что по его же словам он «пересидел». Лукашенко, как я понимаю, решил этими звонкими словами «конституционная реформа» прикрыть свой новый срок – отвлечь внимание какой-то части общества на юридическую мишуру. На самом деле, трудно представить, кого таким образом можно обмануть.

Вот оно его отношение к праву – на улицах, в лужах крови на асфальте.

Люди требуют освободить политзаключенных, расследовать бессудные убийства, провести выборы. Всего-то. За эти требования сейчас в Беларуси лишают свободы, бьют и убивают. Вся эта кровавая драма разворачивается на наших глазах.

В общем, понятно, какую позицию в это время занимает наше нынешнее государство. Оно — в одном ряду с единоличными диктатурами постсоветского, скажем так, типа. Замечательная компания: авторитарные режимы Туркменистана, Азербайджана, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Беларуси. И мы.

Да, есть кое-какая разница. В ширине коридора для свободы слова. У нас шире, чем в Туркменистане. Пока.

Но штука в том, что в Беларусь рано или поздно выпадет из этого перечня. Уже выпадает. Диктатура там уже утратила общественную поддержку. И всемерно поддерживая белорусского диктатора, наша власть выражает презрение к белорусскому народу. И поощряет насилие и убийства. В частности, убийство Романа Бондаренко.

Вроде бы об этом много уже сказано: эксперты уже давали власти свои советы. Но на самом деле ничего тут изменить нельзя. Братство диктатур – это реальность. У тех, кто возглавляет такие режимы, в общем, общая психология и общая идеология — сила решает все. Культ силы.

Но у обычных людей в каждой из двух наших…хм… союзных стран, у тех, кто начинает размышлять, данная идеология все более вызывает отвращение.

Извлеченная из нашего бюджета миллиардная помощь белорусскому диктатору, думаю, окажется неэффективной. Поскольку протест в Беларуси – не экономический. Нашим высшим чиновникам, воспитанным на вульгаризированном марксизме, это еще предстоит понять.

И последнее. Многие уже посмотрели фильм Кончаловского «Дорогие товарищи». Не знаю, доберется ли он до нашего кинопроката. Не знаю, поймут ли его мои студенты, не жившие в советское время, не читавшие советских газет, не видевшие советской программы «Время».

В фильме речь, конечно, о 1962 годе, и именно о той эпохе. Но он все же и о некоторой парадигме — некоторой сути нашей власти. Да, эпоха изменилась радикально. И люди с тех пор изменились: привыкли к гаджетам, к Сети, к покупке долларов, к поездкам за рубежи.

А вот власть сути своей не изменила. Осталась почти та же.

Илья Шаблинский, «Эхо Москвы»

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