Вакцина от COVID-19 и 90% эффективности Зания Стаматаки

16.11.2020, 9:40

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Как это работает?

Мы не знаем, какова будет общая эффективность вакцины в предотвращении симптомов COVID-19. Однако маловероятно, что это будет 90%

Когда Pfizer и BioNTech объявили промежуточные результаты своих испытаний вакцины от COVID-19, возник большой интерес. Сообщалось, что вакцина, получившая название BNT162b2, имеет «действенность выше 90%». Вскоре в прессе это было переведено как «эффективное» предотвращение COVID-19 на 90%. Действенность, эффективность — в чем разница?

Мы, ученые, очень точны в своем языке, и это может стать причиной значительного разочарования, когда средства массовой информации не осознают важного различия между определенными терминами. Недавно в интервью для радио меня попросили не использовать термин «действенность», потому что «слушатели не поймут, что это значит». Иногда точность может мешать ясности, поэтому важно знать, когда можно закрыть на это глаза. Однако, возможно, сейчас самое время провести четкое различие между действенностью и эффективностью.

Что такое действенность вакцины?

Короче говоря, действенность — это результативность в идеальных и контролируемых условиях, а эффективность — это результативность в реальных условиях. Итак, что это означает с точки зрения испытаний вакцины Pfizer/BioNTech?

Клинические испытания точны и понятны, и их цель — выяснить, безопасна ли вакцина и работает ли она. Для этого участники, набранные для вакцинации (или плацебо), скорее всего, будут в общем здоровыми. На ранних клинических испытаниях участники могут не относиться к предполагаемой уязвимой группе людей, которую мы стремимся в конечном итоге защитить с помощью этого продукта, например, к детям или пожилым людям с другими заболеваниями.

Чтобы определить действенность вакцины, мы должны сравнить ее с «контрольным» препаратом, которым обычно является нерелевантная или известная вакцина, или аналогичный препарат, который не должен работать с тестируемым вирусом. Испытания часто проводятся по принципу «двойной анонимности», поэтому участники не знают, какую вакцину они получили, а исследователи не знают, какую вакцину они вводили, до конца исследования.

О вакцине Pfizer/BioNTech сообщают, что ее действенность 90%, что означает, что их вакцина предотвращала симптомы COVID-19 у 90% добровольцев, получивших вакцину, по сравнению с плацебо. Это очень высокий показатель, который, вероятно, изменится к концу исследования. В пресс-релизе сообщается о результатах для 94 участников — им нужно 164, чтобы пройти испытание, что не займет много времени. Ожидается, что безопасные вакцины с действенностью выше 50% будут одобрены для COVID-19.

Как определить, эффективна ли вакцина?

Итак, что мы подразумеваем под эффективностью вакцины? Мониторинг вакцин не прекращается после того, как они одобрены для использования. Когда вакцина будет внедрена, данные продолжат собирать для изучения того, насколько хорошо она работает на протяжении многих лет для всех вакцинированных.

Важные параметры включают действие вакцины в разных группах (возраст, этническое происхождение, другие условия), продолжительность защиты (продолжительность иммунитета и эффективность против эволюционирующих штаммов вирусов), соотношение пользы и вреда. Рентабельность также является постоянным фактором, ее будут сравнивать с другими вариантами вакцины и препаратов.

Мы не знаем, какова будет общая эффективность вакцины в предотвращении симптомов COVID-19, тяжелых заболеваний или смертей, и может пройти несколько лет, прежде чем исследования сообщат об эффективности BNT162b2 для различных групп. Однако маловероятно, что это будет 90%.

Но тогда очень немногие вакцины — кроме кори и ветрянки — эффективны на 90%. Вакцина против гриппа эффективна примерно на 40−60%, но все же спасает миллионы жизней. И это повод для радости.

Зания Стаматаки, «Новое время»

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