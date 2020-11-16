Заблокированные на площади Перемен минчане смогли выйти

Заблокированные на площади Перемен минчане смогли выйти8
- 16.11.2020, 9:48
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Людям удалось вырваться из западни.
«Белсат» сообщает, что заблокированные на площади Перемен люди смогли выйти. Отметим, что в минских дворах, которые находятся в районе Червякова, был введен паспортный контроль. Силовики задерживали людей, у которых в паспорте стояла другая прописка.
Как отмечает «Наша Нiва», в подвалах и квартирах прятались сотни человек. Сегодня с утра силовики оставались в домах и ходили по дворам. Люди постепенно просачивались из кольца силовиков, их выводили и вывозили, даже в багажниках машин. Наконец, сегодня после рассвета силовики покинули квартал.
Напомним, вчера силовики разгромили мемориал Роману Бондаренко, который находился на площади Перемен. Затем были задержаны сотни его защитников.