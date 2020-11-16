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Друзей при власти у Лукашенко становится все меньше

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  • 16.11.2020, 10:07
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Друзей при власти у Лукашенко становится все меньше

Не сбылся еще один прогноз диктатора.

Новым президентом Молдовы становится сторонница европейской интеграции Майя Санду, которая уверенно побеждает пророссийского Игоря Додона, пишет «Салiдарнасць».

В пятницу, 13 ноября, Александр Лукашенко сделал свой прогноз:

- Я уверен, что Игорь победит на этих выборах, я так думаю. Не потому, что он мой друг. Потому что народ Молдовы - очень прагматичные люди.

Лукашенко «топил» за Додона по полной программе и, возможно, «утопил» его. Нельзя исключать, что рьяная поддержка от диктатора отобрала у его друга определенный процент голосов.

Лукашенко заявлял, что победа Додона станет прорывом для Молдовы и призывал её граждан «не ломать страну». Но «прагматичные люди» проголосовали за оппозиционерку Майю Санду, которая после подсчета 99% бюллетеней лидирует, набрав около 57% голосов избирателей.

В последнее время почти все кандидаты в президенты, которым Александр Лукашенко желает удачи, проигрывают. Так Петр Порошенко был разгромлен на выборах Владимиром Зеленским («Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко», – заявлял Лукашенко уже после первого тура, в котором действующий президент Украины набрал всего 15% голосов).

А совсем недавно, 24 октября, Александр Лукашенко в разговоре с американским Госсекретарем Майком Помпео заявил, что в Беларуси внимательно наблюдают за проходящей в США политической кампанией, после чего пожелал успехов в ее проведении в целом и лично Дональду Трампу. Результат известен: победителем становится Джо Байден.

Так что, «друзей» при власти у Лукашенко становится все меньше.

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