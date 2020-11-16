Епископ Юрий Кособуцкий: Страх власти перед народом увеличивается 16.11.2020, 10:32

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Епископ Юрий Кособуцкий

Фото: catholic.by

Все эти репрессии только укрепляют нас.

Католичиский епископ Юрий Кособуцкий высказался о массовых арестах и разрушении мемориала в память о Романе Бондаренко:

- Дорогие мои друзья! Мы все хорошо знаем и видим, что происходит в нашей любимой Беларуси.

Насилие, пытки, унижение человеческого достоинства, агрессия со стороны государственных силовых структур по отношению к мирным гражданам нашей страны.

Поведение силовиков показывает увеличение страха и боязни государственной власти перед белорусским народом

Разрушение народного мемориала, который возник на месте брутального захвата Романа Бондаренко, был очередной попыткой уничтожить все то благородное, чистое, светлое, что есть у наших людей.

Арест многих мирных граждан должен запугать других людей.

Однако все эти репрессии только укрепляют нас. Призываю молиться за наш народ, об укреплении духа, отваге и смелости в этих испытаниях. Также не забывать присоединять к молитве об обращении тех, чьи руки испачканы кровью людскою...

Пусть Бог даст нам нужную благодать, чтобы народ наш достойно прошел через это испытание. Христос никогда не оставит нас. Это надежда пусть проникает в наши сердца

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