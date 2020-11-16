Избитый лукашистами в магазине минчанин рассказал, что произошло 14 16.11.2020, 10:43

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Парню удалось избежать задержания.

Вчера во время разгона мирной акции на «Площади перемен» силовики ворвались в магазин и начали избивать посетителей. Один из пострадавших рассказал «Радыё Свабода», что творилось в те минуты.

— Мы были на «Площади Перемен», а потом решили пойти в «Гиппо» в туалет и погреться. Там минут 15 уже стояли в очереди, когда услышали звуки светошумовых гранат на улице, — рассказывает он. — Я вышел, и там уже было море силовиков в черном. Люди стояли около магазина и стучали по металлической поверхности. Когда силовики побежали в сторону гипермаркета, люди запаниковали, стали забегать в магазин. И я тоже зашел.

Далее, говорит парень, уже происходило то, что видно на видео.

— Залетел сначала один в черном, как угорелый, начал избивать и крутить парня. А потом забежали еще человек шесть, налетели на меня, на мужчину рядом, — вспоминает парень. — Началась какая-то сеча, в которой не понимал ничего, я хватал мужчину за руку, чтобы быть вместе, цеплялся за металлическое ограждение, а они продолжали избивать дубинками меня и людей рядом. Меня схватили за воротник, и я уже где-то внутри чувствовал, будто хана будет, будто меня уже почти несут в ад.

Но я держался до последнего, люди помогали, женщины, кажется, кричали „не бейте, остановитесь“. После помню, что я на полу, меня один из нападавших тянет за ногу, я цепляюсь за ноги людей, за что попадется.

Парню повезло: силовики ушли из магазина, не задержав его. Но на голове остались раны. Ему на помощь пришли медики, которые оказались рядом, — принесли бинты, промыли раненую голову.

Парень обратился в больницу. Говорит, что пришлось долго сидеть в очереди. Ему наложили 3 шва и поставили диагноз ЧМТ. От госпитализации он отказался.

Еще говорит, что у него сильно болит нога — «вся синяя, и ходить тяжело».

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