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Врачи опубликовали реальные данные по коронавирусу в Беларуси

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  • 16.11.2020, 10:55
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Врачи опубликовали реальные данные по коронавирусу в Беларуси
Фото: Reuters

Простая математика, по которой можно понять реальный рост, настоящую заболеваемость.

Официальные данные заболеваемости COVID-19 по областям Беларуси. Эти данные получает Минздрав от облисполкомов, но как формируются цифры?

Телеграм-канал «Белые халаты» рассказал на примере Гомельской области за 14 ноября:

Положительные тесты из различных лабораторий -1125 (в табл. нет, инсайд). Информация полученная облисполкомом от санэпид службы -954 положительных теста (в табл нет, инсайд). Облисполком дал на республику только +593!

В итоге по республике рост за 14.11.2020 +6170 (с учетом того, что цифры в 2 раза урезают и далеко не всем делают тест).

Простая математика, по которой можно понять реальный рост, реальную заболеваемость.

Можно предположить минимум +12000 новых случаев COVID-19 за вчера.

Спасибо честным чиновникам за информацию.

А к Минздраву вопрос, даже если по сводке за вчера было +6170 новых случаев COVID-19, почему вы говорите только о +1315?

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