«Я выхожу!»: Как Жодино вышло на воскресный Марш 16.11.2020, 11:17

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В городе появился мемориал памяти Героя Беларуси Романа Бондаренко.

В воскресенье, 15 ноября, в Жодино прошла акция «Я выхожу», на нее собрались около сотни горожан, пишет ex-press.by

Люди скандировали: «Я выхожу!», «Верым! Можам! Пераможам!»…

У магазина GREEN снова появился мемориал памяти Героя Беларуси Романа Бондаренко.

Местная милиция подходила к протестующим, но явно не собиралась разгонять. Только предупреждали: скоро приедут силовики, расходитесь.

Появление на площади людей в черном с оружием в руках произошло, когда основная масса людей уже разошлась. Силовики бегали по площади, в поисках жертвы, в итоге — несколько человек задержано. Среди них и пожилые женщины, и молодые парни.

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