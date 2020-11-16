закрыть
16 ноября 2020, понедельник, 12:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Я выхожу!»: Как Жодино вышло на воскресный Марш

  • 16.11.2020, 11:17
  • 2,556
«Я выхожу!»: Как Жодино вышло на воскресный Марш

В городе появился мемориал памяти Героя Беларуси Романа Бондаренко.

В воскресенье, 15 ноября, в Жодино прошла акция «Я выхожу», на нее собрались около сотни горожан, пишет ex-press.by

Люди скандировали: «Я выхожу!», «Верым! Можам! Пераможам!»…

У магазина GREEN снова появился мемориал памяти Героя Беларуси Романа Бондаренко.

Местная милиция подходила к протестующим, но явно не собиралась разгонять. Только предупреждали: скоро приедут силовики, расходитесь.

Появление на площади людей в черном с оружием в руках произошло, когда основная масса людей уже разошлась. Силовики бегали по площади, в поисках жертвы, в итоге — несколько человек задержано. Среди них и пожилые женщины, и молодые парни.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности Андрей Санников
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили Андрей Макаревич
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы Ганна Севярынец
На что рассчитано заявление Тихановской?
На что рассчитано заявление Тихановской? Яська з-пад Шклова