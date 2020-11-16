«Я выхожу!»: Как Жодино вышло на воскресный Марш
- 16.11.2020, 11:17
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В городе появился мемориал памяти Героя Беларуси Романа Бондаренко.
В воскресенье, 15 ноября, в Жодино прошла акция «Я выхожу», на нее собрались около сотни горожан, пишет ex-press.by
Люди скандировали: «Я выхожу!», «Верым! Можам! Пераможам!»…
У магазина GREEN снова появился мемориал памяти Героя Беларуси Романа Бондаренко.
Местная милиция подходила к протестующим, но явно не собиралась разгонять. Только предупреждали: скоро приедут силовики, расходитесь.
Появление на площади людей в черном с оружием в руках произошло, когда основная масса людей уже разошлась. Силовики бегали по площади, в поисках жертвы, в итоге — несколько человек задержано. Среди них и пожилые женщины, и молодые парни.