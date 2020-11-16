Жители минского микрорайона «Новая Боровая» остались без воды 1 16.11.2020, 11:39

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Ее нет второй день.

Как сообщали «Онлайнеру» читатели, в воскресенье с 9:00 в микрорайоне не было ни холодной, ни горячей воды. Жители массово звонили в «Минскводоканал», там отвечали, что «на всю „Новую Боровую“ давление всего 2 атмосферы». О проблемах пишут и в чате района. «„А-100 Комфорт“ сообщает: произошла авария, и во всей Боровой нет воды», — сообщают местные жители. Воду дали вчера в 15:00, но уже в 19:00 снова отключили.

— В первый раз воды не было с 9:00 до 15:00. Тогда говорили, что то ли заглушка сломалась, то ли задвижка, — рассказала местная жительница Елена. — В 19:00 вода снова пропала. В диспетчерской водоканала путаются в показаниях, то на анализ воду взяли, то опять что то сломалось, то впервые слышим о проблеме. Когда появится вода? Сказали, что ждут указания от начальства

Между тем дозвониться по экстренному номеру 115 или до водоканала пока не удается.

Утром понедельника дозвониться до «Минскводоканала» журналистам пока тоже не удалось. А вот читательнице повезло больше:

— Существуют заглушки, к которым есть свободный доступ у всех жителей. Находятся они в колодцах. По сути, любой человек, который в этом разбирается, может прийти и закрыть ее. В прошлый раз вода появилась, когда нашли, где была перекрыта заглушка. Сейчас бригада снова выехала искать это место. Точных сроков, когда устранят проблему, не назвали.

В пресс-службе «Минскводоканала» ситуацию пока не комментируют. Попросили перезвонить во второй половине дня. Тем временем на въезде в Новую Боровую уже поставили биотуалеты, сообщают читатели.

— Сделали подвоз воды, соседние улицы помогают.

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