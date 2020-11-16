Должны ли учителя сообщать родителям о том, что в классе COVID-19? 16.11.2020, 11:59

Родители учеников возмущены тем, что не знают обстановку с коронавирусом в школе.

Новости просачиваются из чатов или рождаются из слухов. Но здесь важна правдивая информация, считают читатели. Если ситуация неспокойная, многие оставили бы детей дома. Должны учителя сообщать о заболевших или нет? Этот вопрос rebenok.by задал эпидемиологам.

— Педагоги могут сообщать родителям о случаях заражения без конкретизации, не указывая на человека. Но они не обязаны это делать, — пояснила заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская.

Она уточнила, что медики сообщают о случаях инфицирования тем, у кого высокий риск заразиться, то есть контактам первого уровня. Если речь об учениках до 10 лет, их семьи тоже проинформируют, так как в этом случае дети являются контактами второго уровня и должны находиться под медицинским наблюдением. Остальным что-либо рассказывать нет смысла, считает эксперт. По ее словам, у других детей риск заразиться в школе не больше, чем у населения в транспорте.

Родители также интересуются, при каких условиях школы могут быть закрыты на карантин. На днях Минздрав пояснил, что приостановка образовательного процесса возможна, если отсутствовать в школе будут более 30% учащихся. Пока заболеваемость в разных учреждениях образования по республике остается в пределах 11%. Речь идет не только о случаях заражения коронавирусом, но и гриппом, и другими ОРВИ.

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