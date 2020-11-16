100 дней с момента рождения нации 16.11.2020, 12:04

Фото: AFP

Мы обязательно выстоим!

100 дней назад белорусы начали писать свою новую историю. Историю страны, которая не утопает в крови, в которой действуют законы, где глава государства и парламент – избираются, где люди могут спокойно ходить по улице и не опасаться необоснованных задержаний, пишет Telegram-канал «Мая краiна Беларусь».

100 дней назад мы начали свой путь к свободе. Мы всегда выступали за мирную передачу власти, но выродки из шайки узурпатора окропили наш путь кровью и болью. И это не сломало нас, а сделало еще сильнее и выносливее. Теперь мы не имеем права на отступление, ведь наши соратники отдали свои жизни за то, чтобы восторжествовала справедливость, а белорусы обрели долгожданную свободу. Мы не можем остановится, ибо сейчас идет настоящая война за выживание! Стоит вопрос о жизни и свободе каждого из нас!

Мы сделали немало, мы удивили весь мир своим бесстрашием и всеобъемлющей солидарностью. Но нам еще многое предстоит. И мы обязательно выстоим! 100 дней белорусского сопротивления – это и есть чудо пробуждения нации, которая обязательно победит в схватке со злом.

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