ЕС ускоренно готовит новый пакет санкций в отношении режима Лукашенко

ЕС ускоренно готовит новый пакет санкций в отношении режима Лукашенко24
- 16.11.2020, 12:20
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Брюссель дал «зеленый свет» третьему пакету ограничительных мер.
Евросоюз ускорил подготовку новых санкций в отношении режима Лукашенко после смерти от избиения в Минске Романа Бондаренко.
Об этом со ссылкой на источники сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".
"Министры иностранных дел ЕС намерены дать "зеленый свет" третьему пакету санкций ЕС в отношении Беларуси на видеоконференции в четверг. Убийство Бондаренко ускорило процесс", - написал журналист в своем Twitter.
На прошлой неделе Евросоюз выразил возмущение и предупредил режим в Минске о новых санкциях из-за смерти Бондаренко.
"12 ноября 31-летний Роман Бондаренко умер после нескольких часов операции в больнице Минска в результате серьезных травм, полученных, по имеющимся сведениям, из-за жестокости милиционеров в штатском. Это возмутительный и позорный результат действий белорусских властей", - отреагировал ЕС на смерть активиста.
ЕС уже дважды расширял санкционный список в отношении Беларуси после августовских выборов президента. В частности, ЕС ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в насильственных репрессиях и запугивании, в частности против Лукашенко.
Детали третьего пакета, который рассмотрят министры на этой неделе, пока неизвестны.
Напомним, лидер гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников призвал к жестким санкциям против режима Лукашенко.
Оппозиционный политик предложил:
- отключить режим от международной межбанковской системы SWIFT;
- заморозить счета государственных предприятий за рубежом;
- прекратить закупки нефтепродуктов, произведенных в Беларуси;
- ввести эмбарго на любые сделки с компаниями, поддерживающими режим;
- объявить карательные органы Лукашенко террористическими организациями;
- санкционировать арест в любой точке мира международными и национальными судами лиц, виновных в преступлениях режима;
- выслать всех послов режима как пособников преступлений.