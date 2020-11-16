РНПЦ «Мать и дитя» не продлил контракт известному детскому реаниматологу Андрею Витушко 26 16.11.2020, 12:32

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Андрей Витушко

Одного из лучших детских реаниматологов страны задерживали в августе.

РНПЦ «Мать и дитя» не будет продлевать контракт с известным детским реаниматологом, кандидатом наук Андреем Витушко, которого задерживали в августе. Тогда врачи выходили на акцию солидарности с его плакатами, пишет tut.by.

— РНПЦ «Маці і дзіця» прыняло рашэнне кандыдату медыцынскіх навук, магістру гуманітарных навук, доктару вышэйшай катэгорыі з амаль 20-гадовым стажам не працягваць кантракт, — написала в фейсбуке Кристина Витушко, жена врача. — «У нас много врачей», — заявіў акрэсцінскі вертухай, калі некалькі дзясяткаў зняволеных, рызыкуючы ізноў быць пабітымі, спрабавалі патлумачыць абсурднасць затрымання Андрэя Вiтушкi. Дзесяткі, калі не сотні калег і пацыентаў ладзілі ў жніўні стыхійныя акцыі ў падтрымку. Калегі па бальніцы заявілі, што не выйдуць на працу, калі Андрэя звольняць. І не звольнілі. Тады не звольнілі. Паглядзелі на дату заканчэння кантракта і вырашылі проста пачакаць.

По словам Кристины Витушко, уведомление о непродлении контракта прислали почтой, затем в 7 утра, после ночной смены врача с выездом к ковидным детям, пришли удостовериться, что документ он подписал.

Контракт заканчивается в середине декабря.

Напомним, вечером 10 августа у Центрального РУВД были задержаны детский реаниматолог Андрей Витушко и аналитик Кристина Витушко, искавшие там своего несовершеннолетнего сына Мирона, которого незадолго до этого на глазах матери увезли предположительно сотрудники ОМОНа. Андрей и Кристина находились в ЦИП на Окрестина. Кристину отпустили около 5 часов утра 13 августа, 14 августа отпустили и Андрея Витушко.

С портретами Андрея Витушко и плакатами о том, чтобы его освободили, на протяжении двух дней на акции солидарности выходили медицинские работники к Белорусскому государственному медуниверситету. Андрей Витушко считается одним из лучших детских реаниматологов страны.

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