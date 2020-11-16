Преподаватели Полоцкого университета обратились к власти и народу 6 16.11.2020, 12:56

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«Это не политика, это законы человеческой морали».

В видеоролике преподаватели Полоцкого государственного университета требуют свободных и справедливых выборов, освобождения невинно осужденных и задержанных, наказания преступления против человечности, передает «Радыё Свабода».

«Беларусь — наш общий дом, и другого дома у нас нет. Деды и отцы научили нас: в доме нет места вранью, хамству и насилию. Это — не политика. Это — законы человеческой морали, без которых невозможно «людзьмі звацца».

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