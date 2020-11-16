Премьер Армении Пашинян не намерен уходить в отставку 16.11.2020, 13:00

2,022

Никол Пашинян

За его уход с поста главы правительства выступают протестующие.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не собирается уходить в отставку на фоне протестов в республике, вспыхнувших после заявления о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщает dw.com. «В моей повестке лишь один вопрос - обеспечение стабильности в стране. Другого вопроса в моей повестке нет», - подчеркнул глава армянского правительства на пресс-конференции в понедельник, 16 ноября.

Омбудсмен видит в словах Пашиняна призыв к гражданской войне в Армении

Несколькими часами ранее Пашинян пригласил участвующих в конфликте военнослужащих на встречу в столице. «Я просмотрел десятки видео с военнослужащими с передовой. Поражен глубокомыслием ребят. Вы правы, ребята. Я жду вас в Ереване, чтобы окончательно решить проблемы скулящих под стенами. Горжусь вами», - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Омбудсмен Армении Арман Татоян осудил высказывания премьера, назвав их «фактическим призывом к гражданской войне». Заявление Пашиняна «особенно опасно на фоне видеороликов, размещаемых людьми в военной форме и содержащих призывы к насилию и угрозы убийством», считает Татоян.

Сам глава правительства отметил, что не стремится к гражданской войне. «Военнослужащие возвращаются в Ереван (из спорного региона. - ред.) без оружия. Так что все разговоры о гражданской войне являются манипулятивными», - заявил Пашинян на пресс-конференции.

А руководитель офиса вице-премьера Серж Вараг Сисерян после сообщения Пашиняна заявил о намерении подать в отставку и выйти из «Гражданский договор». Депутат фракции правящего блока «Мой шаг» Гаяне Абраамян тоже собирается сложить полномочия. «С этого момента считаю свои полномочия бессмысленными», - написала парламентарий в Facebook, попросив «прощения за множество ошибок».

Протесты в Ереване после соглашения по Нагорному Карабаху

В начале ноября премьер Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха обострился летом 2020 года, а в конце сентября перешел в фазу масштабных военных действий.

Соглашение предполагает, что подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будут развернуты российские миротворцы, транспортное сообщение в регионе будет контролировать погранслужба ФСБ России.

После обнародования совместного заявления лидеров трех стран в Ереване начались массовые протесты с призывами к отставке премьер-министра. Протестующие считают, что Пашиняну не следовало принимать значимое для страны решение без обсуждения с широкой общественностью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».