В Минской области с сегодняшнего дня вводится масочный режим 5 16.11.2020, 13:05

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Использовать средства индивидуальной защиты должны во всех объектах любой формы собственности.

В Минской области с понедельника, 16 ноября, вводится масочный режим, пишет tut.by. Соответствующее решение подписал председатель Миноблисполкома Александр Турчин.

Теперь использовать средства индивидуальной защиты в регионе должны во всех без исключения объектах любой формы собственности: аптеках, магазинах, кафе, в общественном транспорте, маршрутках, такси и прочее.

Штрафовать за отсутствие маски пока не будут, однако ответственность за людей будут нести руководители той или иной организации. Они имеют право не обслуживать людей без маски.

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