Большинство белорусских предприятий-флагманов рискует не выйти из кризиса 8 16.11.2020, 13:47

4,914

Госпредприятия ждет волна банкротств?

Появились финансовые итоги работы главных предприятий страны за 9 месяцев. В целом картина у бизнесов довольно печальная, пишет сайт banki24.by.

Одним из главных показателей эффективности работы любого бизнеса является рентабельность продаж. Рентабельность продаж — это соотношение прибыли от реализации продукции и выручки за промежуток времени.

Как правило, чем выше рентабельность, тем эффективнее работает компания. Верно и обратное: чем ниже рентабельность, тем меньше шансы компании пережить сложные кризисные времена.

Дело в том, что рентабельность показывает жизнеспособность организации без учета долговой нагрузки. Если долговая нагрузка высокая, но рентабельность высока, шансы на выход из долговой петли остаются. Если же нет, то рано или поздно при больших долгах предприятие может ждать банкротство и закрытие.

Средняя рентабельность продаж за 9 месяцев составила 7,7%. Однако, как и всякий средний показатель, средняя рентабельность дает искаженное представление о состоянии финансов большинства бизнесов. Это хорошо видно по распределению крупных и средних предприятий по ее размеру.

Так, 21,4% предприятий по итогам 9 месяцев были нерентабельными, еще 32,3% — низкорентабельными. К категории низкорентабельных относятся компании с рентабельностью продаж 0–5%, к нерентабельным — компании с убытками от продаж.

Меньше половины нерентабельных и низкорентабельных предприятий отмечалось только в Минске (45,5%) и Брестской области (49,1%). В остальных регионах удельный вес уязвимых во время кризиса компаний составил: в Витебской области — 59,2%, в Гомельской — 57,3%, в Гродненской — 50,6%, в Минской — 56%, в Могилевской — 65,9%.

Самая высокая частота нерентабельных компаний-флагманов фиксировалась в Минской (24,6%) и Витебской (24%) областях, самая низкая — в Брестской области (17,4%). Больше всего низкорентабельных предприятий находилось в Могилевской области (42,1%), меньше всего — в Минске (23,9%).

Среди крупных и средних предприятий промышленности доля низкоэффективных составила 46,8%, в том числе 17,7% были нерентабельными, а 29,1% — низкорентабельными.

В сельском хозяйстве насчитали 60,8% уязвимых компаний, из которых 26,5% были нерентабельны, а 34,3% — низкорентабельны. По строительству аналогичные показатели составили 50,3%, 16,5% и 33,7% соответственно, по транспорту — 65,8%, 27,1% и 38,7%, по гостиницам и ресторанам — 88,9%, 58,5% и 30,4%.

Как видно, сектор HoReCa оказался сильнее всего задет кризисом 2020 года. Через несколько кварталов эта сфера может недосчитаться многих компаний.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».