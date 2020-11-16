закрыть
16 ноября 2020, понедельник, 16:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В парламент Турции внесли проект об отправке военных в Азербайджан

  • 16.11.2020, 13:51
  • 3,144
В парламент Турции внесли проект об отправке военных в Азербайджан

В документе говорится, что отправка военных соответствует интересам Стамбула.

В турецкий парламент внесли проект указа об отправке военных в Азербайджан, сообщает агентство Anadolu.

В тексте документа говорится, что отправка военных в страну предусмотрена просьбой Азербайджана и соглашением с Россией о создании совместного центра по мониторингу за соблюдением мира в Нагорном Карабахе.

«В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ», — цитирует документ агентство.

Там также указывается, что отправка турецких военных в Азербайджан «соответствует национальным интересам Турции».

Местоположения миротворческого центра определит Азербайджан, численность военных, рамки их миссии и срок пребывания — администрация президента Турции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности Андрей Санников
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили Андрей Макаревич
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы Ганна Севярынец
На что рассчитано заявление Тихановской?
На что рассчитано заявление Тихановской? Яська з-пад Шклова