В парламент Турции внесли проект об отправке военных в Азербайджан 16.11.2020, 13:51

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В документе говорится, что отправка военных соответствует интересам Стамбула.

В турецкий парламент внесли проект указа об отправке военных в Азербайджан, сообщает агентство Anadolu.

В тексте документа говорится, что отправка военных в страну предусмотрена просьбой Азербайджана и соглашением с Россией о создании совместного центра по мониторингу за соблюдением мира в Нагорном Карабахе.

«В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ», — цитирует документ агентство.

Там также указывается, что отправка турецких военных в Азербайджан «соответствует национальным интересам Турции».

Местоположения миротворческого центра определит Азербайджан, численность военных, рамки их миссии и срок пребывания — администрация президента Турции.

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