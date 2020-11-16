История бастующего каменщика «БелАЗа» 4 16.11.2020, 14:08

3,073

Александр Морозов

29-летний Александр Морозов из Жодино рассказал о своих мотивах протестовать.

Александр Морозов, 29 лет, Жодино

Уже 11 лет Александр работает каменщиком в цеху БСК-800 на «БелАЗе». Работа ему нравится, он имеет прекрасные отношения в коллективе и хорошую зарплату, передает «Белсат». К забастовке Александр присоединился 11 ноября, но мысли о забастовке были еще с 26 октября.

«26 октября мы вышли на площадь на территории предприятия, чтобы выразить недовольство несправедливыми выборами, на которых украли наши голоса. Мы хотели диалога с руководством, но дождались только угроз от начальника охраны – он обещал, что нас будут избивать, что мы будем ходить с синими задницами. Такой вот диалог».

26 октября на площадь вышло 9 сотрудников «БелАЗа». Всех разогнали. Троих почти сразу уволили, остальные, включая Александра, были наказаны денежно.

И все-таки 11 ноября Александр пошел на работу с уведомлением для руководства о начале забастовки. Главные требования, как и у рабочих на других заводах – отставка Лукашенко, честные выборы, освобождение политзаключенных, прекращение насилия со стороны силовых структур.

«Я увидел, что другие сотрудники завода все же объявили забастовку. Это и подтолкнуло, помогло решиться. Для меня лично решение было непростым, боялся, как и все, но преодолел этот страх. На работе не знали, что делать с моим уведомлением. Просто приняли его и ничего не сказали. После перезвонили из отдела кадров и переспросили, правда ли, что сейчас я на больничном», – рассказывает Александр.

Мужчина и правда с 9 по 13 ноября находился на больничном с диагнозом простуда. С 14 ноября Александр собирается приходить на место работы, чтобы не посчитали прогулом, но работать не будет. Александр говорит, что устал читать об избиении мирных людей. Мужчина хочет, чтобы насилие в Беларуси прекратилось. По его мнению, именно забастовка может этому поспособствовать.

«Но забастовка должна быть общей. Нужно, чтобы на «БелАЗе» хотя бы 500 человек к ней присоединились. Тогда подействует. Ну, а если не забастовка, то уже ничего не поможет», – считает Александр.

Александр Морозов

Александр говорит, что его решение поддержали только незнакомые люди в социальных сетях. Они писали ему: «Молодец!» и т.д. А коллеги, родители, друзья – не одобрили. По словам Александра, многие голосовали за Светлану Тихановскую и поддерживают перемены, но откровенно не могут об этом заявить: наверное, боятся потерять работу, ведь у каждого семья и дети.

Если при помощи забастовки или иных методов не удастся сменить власть, Александр готов к переезду даже в другую страну.

Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».