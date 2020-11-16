закрыть
16 ноября 2020, понедельник, 16:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

История бастующего каменщика «БелАЗа»

4
  • 16.11.2020, 14:08
  • 3,073
История бастующего каменщика «БелАЗа»
Александр Морозов

29-летний Александр Морозов из Жодино рассказал о своих мотивах протестовать.

Александр Морозов, 29 лет, Жодино

Уже 11 лет Александр работает каменщиком в цеху БСК-800 на «БелАЗе». Работа ему нравится, он имеет прекрасные отношения в коллективе и хорошую зарплату, передает «Белсат». К забастовке Александр присоединился 11 ноября, но мысли о забастовке были еще с 26 октября.

«26 октября мы вышли на площадь на территории предприятия, чтобы выразить недовольство несправедливыми выборами, на которых украли наши голоса. Мы хотели диалога с руководством, но дождались только угроз от начальника охраны – он обещал, что нас будут избивать, что мы будем ходить с синими задницами. Такой вот диалог».

26 октября на площадь вышло 9 сотрудников «БелАЗа». Всех разогнали. Троих почти сразу уволили, остальные, включая Александра, были наказаны денежно.

И все-таки 11 ноября Александр пошел на работу с уведомлением для руководства о начале забастовки. Главные требования, как и у рабочих на других заводах – отставка Лукашенко, честные выборы, освобождение политзаключенных, прекращение насилия со стороны силовых структур.

«Я увидел, что другие сотрудники завода все же объявили забастовку. Это и подтолкнуло, помогло решиться. Для меня лично решение было непростым, боялся, как и все, но преодолел этот страх. На работе не знали, что делать с моим уведомлением. Просто приняли его и ничего не сказали. После перезвонили из отдела кадров и переспросили, правда ли, что сейчас я на больничном», – рассказывает Александр.

Мужчина и правда с 9 по 13 ноября находился на больничном с диагнозом простуда. С 14 ноября Александр собирается приходить на место работы, чтобы не посчитали прогулом, но работать не будет. Александр говорит, что устал читать об избиении мирных людей. Мужчина хочет, чтобы насилие в Беларуси прекратилось. По его мнению, именно забастовка может этому поспособствовать.

«Но забастовка должна быть общей. Нужно, чтобы на «БелАЗе» хотя бы 500 человек к ней присоединились. Тогда подействует. Ну, а если не забастовка, то уже ничего не поможет», – считает Александр.

Александр Морозов

Александр говорит, что его решение поддержали только незнакомые люди в социальных сетях. Они писали ему: «Молодец!» и т.д. А коллеги, родители, друзья – не одобрили. По словам Александра, многие голосовали за Светлану Тихановскую и поддерживают перемены, но откровенно не могут об этом заявить: наверное, боятся потерять работу, ведь у каждого семья и дети.

Если при помощи забастовки или иных методов не удастся сменить власть, Александр готов к переезду даже в другую страну.

Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности Андрей Санников
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили Андрей Макаревич
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы Ганна Севярынец
На что рассчитано заявление Тихановской?
На что рассчитано заявление Тихановской? Яська з-пад Шклова