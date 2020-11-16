Обама не планирует работать в администрации Байдена
- 16.11.2020, 14:16
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Бывший президент США не претендует на какие-какие-либо должности.
Бывший президент США Барак Обама заявил, что не планирует работать в Белом доме, но готов помочь претенденту на президентское кресло Джо Байдену в работе с новой администрацией, сообщает interfax.by.
«Сейчас ему не нужны мои советы, но я всегда готов помочь. В мои планы не входит внезапно начать работать в Белом доме», - заявил Обама в эфире канала CNBC.
Он также обратил внимание, что не претендует на какие-либо должности в администрации.