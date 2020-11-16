В Минске проходит Марш пенсионеров и медиков (Онлайн) 9 16.11.2020, 14:21

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Фото: tut.by

Акция началась на площади Независимости.

Сегодня в Минске проходит традиционный Марш пенсионеров. Акция началась на площади Независимости, которую оцепили лукашенковцы. Однако это не помешало участникам Марша собраться.

Сайт Charter97.org ведет онлайн трансляцию с Марша.

16:26 Пенсионеры и медики спели «Муры» на площади Якуба Коласа.

16:18 Участники Марша скандируют «За что убили Рому?» на площади Якуба Коласа.

16:08 Тем временем пенсионеры уже на площади Якуба Коласа.

16:03 «Крыса! Крыса!» — участники Марша прогнали тихаря.

15:57 Участники акции передали Лукашенко послание.

15:47 На всем пути колонны ее очень активно поддерживают автомобилисты. Минск гудит.

15:42 Посмотрите, как выглядит сегодняшний протестный Марш.

15:41 Тем временем колонна уже на площади Победы!

15:38 Бело-красно-белая пастила на Марше.

15:37 Вышли и пенсионеры Жодино.

15:50 В Солигорске также проходит акция!

15:38 Смелые пенсионеры города Гродно.

15:19 Посмотрите, с какими плакатами пришли участники сегодняшней акции.

15:14 Так выглядит сегодняшний Марш с высоты.

15:09 Колонна уже на пути к площади Победы.

15:05 Марш скандирует «Пошел вон, ты и твой ОМОН».

14:59 Протестующие в районе Октябрьской площади скандируют «Лукашенко — трибунал!»

14:52 Тем временем участники Марша уже на Октябрьской площади.

14:48 Посмотрите, сколько сегодня вышло людей!

14:47 Тем временем колонна протестующих пенсионеров и медиков уже возле универсама «Центральный».

14:45 Участники Марша против фашизма в Беларуси.

14:43 В Гродно пенсионеры вышли на центральную площадь.

14:33 Сегодня Нине Багинской стало плохо перед Маршем. Ей вызвали «скорую помощь». Как только активистка стала себя лучше чувствовать — она принялась догонять Марш.

14:31 Участники Марша пенсионеров и медиков скандируют «Фашисты!» и «Не забудем, не простим!» возле здания КГБ.

14:28 Протестующие скандируют «Трибунал» и «За что убили Рому?»

14:27 Участники Марша скандируют «Выпускай!» возле здания КГБ.

14:24 Колонна медиков и пенсионеров идет по проспекту Независимости.

14:20 Так выглядела колонна на старте Марша.

14:18 Участники акции дошли до кинотеатра «Центральный». Машины сигналят в поддержку.

14:16 Участников акции становится больше.

14:16 Несмотря на действия лукашенковцев, Марш стартовал.

14:15 Участники акции начали шествие по проспекту Независимости.

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