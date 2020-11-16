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Александр Хацкевич: Народ довели

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  • 16.11.2020, 14:48
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Александр Хацкевич: Народ довели

Известный белорусский футболист и тренер высказался о ситуации в стране.

Белорусский тренер, главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич поделился мнением о происходящем в Беларуси после выборов 9 августа, пишет «Чемпионат».

– Я смотрю новости, ищу информацию в соцсетях, потому что по ТВ не показывают всего, что происходит на улице. Читаю, общаюсь с друзьями. Мне очень больно видеть то, что там творится. Тревожно на сердце, в том числе за родителей. Сейчас в Беларуси никто не защищен – никаких прав нет у людей. По-моему, Мандела сказал: «Правитель, который уничтожает свой народ, убивает государство. А правитель, который ищет примирения, создает нацию».

Белорусский протест более мирный и менее организованный по сравнению с украинским, но, если люди массово вышли на улицы, это значит одно: простой народ довели, – сказал Хацкевич.

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