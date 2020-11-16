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В БГАИ, где учился Роман Бондаренко, появился мемориал в память о нем

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  • 16.11.2020, 15:07
  • 3,600
В БГАИ, где учился Роман Бондаренко, появился мемориал в память о нем

Герой Беларуси закончил факультет графического дизайна.

В Минске в Белорусской государственной академии искусств на факультете графического дизайна, на котором учился герой Беларуси Роман Бондаренко, появился мемориал в память о нем.

Напомним, что вечером 11 ноября Романа Бондаренко жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД. Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался.

Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.

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