В БГАИ, где учился Роман Бондаренко, появился мемориал в память о нем 3 16.11.2020, 15:07

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Герой Беларуси закончил факультет графического дизайна.

В Минске в Белорусской государственной академии искусств на факультете графического дизайна, на котором учился герой Беларуси Роман Бондаренко, появился мемориал в память о нем.

Напомним, что вечером 11 ноября Романа Бондаренко жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД. Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался.

Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.

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