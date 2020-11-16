В БГАИ, где учился Роман Бондаренко, появился мемориал в память о нем

В БГАИ, где учился Роман Бондаренко, появился мемориал в память о нем3
- 16.11.2020, 15:07
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Герой Беларуси закончил факультет графического дизайна.
В Минске в Белорусской государственной академии искусств на факультете графического дизайна, на котором учился герой Беларуси Роман Бондаренко, появился мемориал в память о нем.
Напомним, что вечером 11 ноября Романа Бондаренко жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД. Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался.
Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.