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«Все каналы молчат о самом позитивном моменте вчерашнего дня»

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  • 16.11.2020, 15:17
  • 10,736
«Все каналы молчат о самом позитивном моменте вчерашнего дня»
Фото: «Наша Ніва»

Белорус поделился впечатлениями от воскресных событий.

Телеграм-канал «Баста» опубликовал письмо читателя о событиях вчерашнего дня:

- Все каналы молчат о самом позитивном моменте вчерашнего дня. Это количество автомобилистов в округе площади Перемен, Машерова-Богдановича, машины стояли в заторах и гудели. Временами все.

Мы с Пушкинской поехали подбираться к площади Победы. Было много перекрытий. В итоге все ездили именно там, Богдановича-Машерова. Было такое чувство, что колонна, которая не смогла сформироваться на Пушке, переехала туда. Опять, как в начале, люди смотрели друг на друга из машин и гудели. Переговаривались со встречными, пока стояли.

Цена была высокой - каратели чистили площадь Перемен, и ни одного не было. Только охеревшие от гудков гаевые. Так что долю позитива удалось вынести. В автодвижении есть перспектива.

Потом приехал к разгромленной площади Перемен, постоял у «Гиппо» часок вечером уже, около 19, опять замерз и уехал.

В людях бушует, нет координации. И это, б..., извините, в 12 (?) часов? Они подохерели там? Люди физически не успевают. Лучше в 2-3 часа дня сформироваться на час во что-то внятное, чем отгребать малыми группами с 12 и до вечера. Как этим высоколобым объяснить?..

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