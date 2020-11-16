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Семья Романа Бондаренко: Тело пока не отдают

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  • 16.11.2020, 15:28
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Семья Романа Бондаренко: Тело пока не отдают

Родные Героя Беларуси не могут попасть на прием в Генпрокуратуру.

Трагической гибелью 31-летнего Романа Бондаренко сейчас «занимается» Генеральная прокуратура. Утром семья поехала в ведомство, чтобы получить разрешение на выдачу тела, но на прием не смогла попасть. С мамой Романа также никто не связывался, пишет tut.by.

— Мама Романа сегодня дважды приезжала в Генеральную прокуратуру. В 9 утра дежурный сказал приезжать в 11.00, потом сказали ждать ответа и обращаться позже, — рассказывает Ольга Кучеренко, двоюродная сестра Романа Бондаренко.

Вечером 12 ноября избитый молодой человек скончался в больнице скорой медицинской помощи. Врачи накануне сказали родным: у Романа шанс выжить один из тысячи.

Напомним, 31-летний Роман Бондаренко 11 ноября вышел на «Площадь перемен», чтобы спросить у людей в гражданской форме и масках, зачем они снимают бело-красно-белые ленты. Как рассказывали очевидцы, на Романа набросились неизвестные, стали бить, а потом «профессионально задержали» и отнесли в микроавтобус. Через полтора часа он был доставлен из Центрального РУВД Минска в больницу. Операция длилась несколько часов, жизнь молодого человека спасти не удалось.

— Еще в пятницу были в Следственном комитете, там ответили, дело уже в Генпрокуратуре, обращаться следует туда. Мы так и сделали, ответ не получили. Нам говорили, что именно следователь должен дать разрешение на выдачу тела, — рассказывает Ольга. — Мы не знаем ничего: сделали экспертизу или нет, тело Романа нам пока не отдали, с нами никто не связывался. Надо же планировать похороны… Пошел четвертый день.

Близкие Романа рассказывают, что один из ритуальных залов предложил им свои услуги, а потом сказал: «Мы вынуждены вам отказать». Конкретных причин не объяснили.

Журналисты обратились за комментарием в Генеральную прокуратуру и спросил, сколько еще дней будет длиться судебно-медицинская экспертиза, когда семья сможет забрать тело. Ответы на вопросы журналисты не получили.

Похожая ситуация была с погибшим Геннадием Шутовым, которого смертельно ранили во время акции. Когда родные приехали в Минск забрать тело, то услышали: необходимо разрешение СК. В центральном аппарате Государственного комитета судебных экспертиз тогда поясняли:

— В статье 29 Закона РБ «О погребении и похоронном деле» содержится, что тело умершего выдается с письменного разрешения органа, назначившего эту экспертизу.

Геннадий Шутов скончался 19 августа, семья смогла забрать его домой 23 августа.

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