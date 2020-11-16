«Когда к забастовке присоединится абсолютное большинство, у режима не останется выбора» 3 16.11.2020, 15:40

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Людмила Литвиненко

Как бастует машинист по навивке канатов на БМЗ.

Людмила Литвиненко, 35 лет, Жлобин

Людмила работает машинистом по навивке канатов на Белорусском металлургическом заводе более 3 лет. Раньше была швеей у частника и зарабатывала 700 рублей, а на завод пошла за большей зарплатой. В результате за тяжелую мужскую работу начала зарабатывать 900 рублей, передает «Белсат».

В стачку Людмила вступила 11 ноября, а до этого на 2 смены объявила итальянскую забастовку – работала только на полностью исправных машинах и не обслуживала те, которые были неисправны.

«11 ноября на собрании перед началом работы я отдала заявление о забастовке. В основном я выдвинула экономические требования: повысить зарплату, приобрести новое оборудование на завод, поднять рентабельность завода, сократить давление на рабочих», – объясняет Людмила. Мастер принял заявление от Людмилы и молча ушел. Через час женщину позвали на беседу, в ходе которой выясняли, что именно ее не устраивает.

«За свою работу я хочу получать около 1000 долларов. Хочу, чтобы у нас было все необходимое оборудование, ведь у нас даже веников на участке нет, чтобы убраться. Сначала на меня начали давить и обвинять во лжи, потом увидели, что я непоколебимо стою на своей позиции и стали разговаривать в другом тоне. Предложили еще раз подумать», – говорит Людмила.

«Я подумала и все равно сказала, что мне не нравится, как на заводе относятся к людям. Точнее, за людей нас никто не считает. И сколько ты ни говори, обстановка на заводе никак не меняется», – комментирует Людмила.

В итоге ее уволили по статье за то, что отказалась выполнять свои профессиональные обязанности. Приказ об увольнении сделали за день. Коллеги видели, что происходит, стояли, шушукались между собой, а подошел к Людмиле только один человек. Он сказал: «Молодец, я тоже хочу так сделать, но боюсь».

Запугивать людей увольнением, по словам Людмилы, на БМЗ начали сразу после выборов. «Они все ходили и говорили, что вы никуда не сможете устроиться. Одним словом, настраивали людей, чтобы те не ходили на митинги. Мне было понятно, что руководство просто не хочет проблем себе», – объясняет Людмила.

О политической ситуации в Беларуси Людмила не боится высказываться. Женщина выступает против фальсификации выборов, против избиения мирных граждан и за свободу выражения мнений. Моральную поддержку Людмила чувствует от друзей и знакомых, никто из них хоть и не присоединился к забастовке, но готовы помочь Людмиле, если понадобится.

«Я в разводе, есть несовершеннолетняя дочь, живу на съемном жилье. Что буду делать дальше, я не знаю. Жлобин-небольшой город. Особо некуда устроиться, средняя зарплата здесь – около 500 рублей. Возможно, я вернусь к частнику, а возможно, открою что-то свое, посмотрим», – говорит женщина.

Людмила надеется, что белорусы добьются своего, и власть сменится. Для этого, по ее мнению, необходимо, чтобы люди поняли, что все зависит от нас самих. «Я думаю, если бы к забастовке присоединялись не единицы, а большинство, то у власти просто не осталось бы выбора», – сказала Людмила.

Людмила Литвиненко

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